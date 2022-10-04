Саксонский политик Рихтер: жители восточной Германии поддерживают спецоперацию на Украине

Жители восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине. Такое мнение выразил саксонский политик Франк Рихтер.

Об этом он написал в колонке для Spiegel.

«Многие люди на востоке республики, по-видимому, смотрят на Россию иначе, чем большинство жителей запада страны... Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву Z», — заявил Рихтер.

Он рассказал, что на улицах и площадях востока Германии проходят демонстрации в поддержку России, а флаги ФРГ развеваются рядом с российскими.

По его словам, жители восточной Германии также не поддерживают введённое против России санкции.

Ранее в немецком городе Цвиккау прошла акция против антироссийских санкций.