ЦТАК: МИД КНДР приветствовал вхождение новых регионов в состав России

В МИД КНДР приветствовали вхождение новых регионов в состав России и заявили об уважении воли их жителей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

В ведомстве отметили, что референдумы о вхождении новых регионов в состав России были проведены в соответствии с уставом ООН.

30 сентября Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Позднее Госдума приняла федеральные конституционные законы о вхождении этих субъектов в состав России.