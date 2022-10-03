Премьер Франции Борн заявила о невозможности игнорировать Россию

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что Россия является крупнейшей державой, игнорировать которую невозможно.

Об этом французский политик заявила на заседании в Национальном собрании (нижний парламент Франции), посвящённом ситуации на Украине.

«Россия остаётся крупной державой, которая не перестанет быть нашим соседом завтра, мы не можем её игнорировать», — цитирует её РИА Новости.

Именно поэтому, объяснила французский премьер, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с Россией.

Борн также выразила уверенность, что в будущем все стороны сядут за стол переговоров.

Ранее Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Россией о восстановлении мира.