Премьер Франции Борн заявила о невозможности игнорировать Россию
- Gettyimages.ru
Об этом французский политик заявила на заседании в Национальном собрании (нижний парламент Франции), посвящённом ситуации на Украине.
«Россия остаётся крупной державой, которая не перестанет быть нашим соседом завтра, мы не можем её игнорировать», — цитирует её РИА Новости.
Именно поэтому, объяснила французский премьер, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с Россией.
Борн также выразила уверенность, что в будущем все стороны сядут за стол переговоров.
Ранее Макрон заявил о готовности продолжать диалог с Россией о восстановлении мира.