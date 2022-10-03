В МИД России назвали провокацией требование Польши к российскому послу осудить референдумы
- РИА Новости
«Это очевидная провокация, совершенно беспрецедентный случай в дипломатической работе», — приводит РИА Новости его слова.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.
Позднее Госдума приняла федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.