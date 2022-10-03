В Белом доме заявили, что не считают нападением на Россию боевые действия в Донбассе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN заявил, что в Вашингтоне не считают нападением на Россию боевые действия в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Это не нападение на Россию», — сказал он.

Также Кирби утверждает, что в Вашингтоне не указывают украинскому президенту Владимиру Зеленскому, как ему вести военные операции, передаёт РИА Новости.

При этом Кирби заявил, что Соединённые Штаты стараются сделать так, чтобы у Киева были «все возможности и системы» для ведения боевых действий.

30 сентября Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

3 октября Госдума приняла федеральные конституционные законы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.