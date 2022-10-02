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Bloomberg: США призывают ЕС обеспечить Украине ежемесячную помощь в $1,5 млрд

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Соединённые Штаты намерены выделять Украине ежемесячную помощь в $1,5 млрд и призывают страны ЕС перечислять такую же сумму. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: США призывают ЕС обеспечить Украине ежемесячную помощь в $1,5 млрд
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что представители американской администрации в последние дни провели переговоры с европейскими коллегами по этому вопросу.

«Соединённые Штаты намерены поддерживать Украину финансово в размере $1,5 млрд в месяц (на протяжении конфликта. — RT)... и убеждают своих европейских союзников сделать аналогичные шаги», — говорится в тексте.

1 октября президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства, который включает в себя $12,4 млрд новой помощи для Украины.

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