Bloomberg: США призывают ЕС обеспечить Украине ежемесячную помощь в $1,5 млрд
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Отмечается, что представители американской администрации в последние дни провели переговоры с европейскими коллегами по этому вопросу.
«Соединённые Штаты намерены поддерживать Украину финансово в размере $1,5 млрд в месяц (на протяжении конфликта. — RT)... и убеждают своих европейских союзников сделать аналогичные шаги», — говорится в тексте.
1 октября президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства, который включает в себя $12,4 млрд новой помощи для Украины.