военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Израильская армия сообщила об инциденте со стрельбой на Западном берегу

Короткая ссылка
Инцидент со стрельбой произошёл вечером в районе города Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщает пресс-служба армии Израиля.
Израильская армия сообщила об инциденте со стрельбой на Западном берегу
  • AP

«Поступило сообщение об атаке со стрельбой в районе города Наблус», — приводит ТАСС сообщение.

Подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела автобуса в Иерусалиме пострадали семь человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить