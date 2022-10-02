Израильская армия сообщила об инциденте со стрельбой на Западном берегу
Инцидент со стрельбой произошёл вечером в районе города Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщает пресс-служба армии Израиля.
- AP
«Поступило сообщение об атаке со стрельбой в районе города Наблус», — приводит ТАСС сообщение.
Подробности произошедшего не приводятся.
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