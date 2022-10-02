Израильская армия сообщила об инциденте со стрельбой на Западном берегу

Инцидент со стрельбой произошёл вечером в районе города Наблус на Западном берегу реки Иордан, сообщает пресс-служба армии Израиля.

«Поступило сообщение об атаке со стрельбой в районе города Наблус», — приводит ТАСС сообщение.

Подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела автобуса в Иерусалиме пострадали семь человек.