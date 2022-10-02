Илон Маск заявил, что ему интересно читать RT
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Об этом сообщает The Hill со ссылкой на обнародованную в суде переписку Маска менее чем через две недели после начала специальной военной операции на Украине.
«ЕС запретил Russia Today и несколько других российских СМИ. От нас потребовали заблокировать их IP-адреса... Честно говоря, мне их читать интересно», — заявил Маск.
Он отметил, в российских государственных СМИ «много чуши, но в чём-то они правы».
2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.