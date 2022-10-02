Илон Маск заявил, что ему интересно читать RT

Бизнесмен Илон Маск в ходе судебного разбирательства с Twitter заявил, что ему интересно читать RT.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на обнародованную в суде переписку Маска менее чем через две недели после начала специальной военной операции на Украине.

«ЕС запретил Russia Today и несколько других российских СМИ. От нас потребовали заблокировать их IP-адреса... Честно говоря, мне их читать интересно», — заявил Маск.

Он отметил, в российских государственных СМИ «много чуши, но в чём-то они правы».

2 марта Евросоюз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества.