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КНР и Индия воздержались от голосования в СБ ООН по референдумам в Донбассе

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Китай и Индия воздержались от голосования в Совете Безопасности ООН (СБ ООН) по вопросу осуждения присоединения новых территорий к России.
КНР и Индия воздержались от голосования в СБ ООН по референдумам в Донбассе
  • AP

«Китай воздерживается от голосования по резолюции», — приводит РИА Новости слова постпреда КНР при организации Чжан Цзюня.

Индийский представитель при ООН заявила, что эскалация ситуации не отвечает интересам ни одной из сторон, необходимо найти способ вернуться к переговорам.

«Принимая во внимание всю развивающуюся ситуацию, Индия воздерживается от голосования», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Москва наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, не признающей итоги референдумов в четырёх присоединившихся к России регионах.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Путин заявил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в ходе референдумов сделали однозначный выбор.

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