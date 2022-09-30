Spectator: Европа вступает в эпоху деиндустриализации

Стремительный экономический коллапс, с которым сейчас столкнулась Великобритания, — это просто ускоренная версия того, через что в ближайшее время придётся проходить всей Европе.

Об этом пишет автор The Spectator Филип Пилкингтон.

Он отмечает, что производители будут вынуждены повышать цены на свои товары из-за высоких цен на энергоносители, а потребителям станет выгоднее покупать в странах с более приемлемыми ценами, европейские предприятия станут неконкурентоспособными.

В материале говорится, что решить проблему всеобщей деиндустриализации в Европе можно только повышением тарифов и искусственной поддержкой производства.

Отмечается, что эта стратегия снизит уровень жизни европейцев.

По словам Пилкингтона, происходящее сейчас очень напоминает начало Великой депрессии.

Он добавил, что диверсия на «Северных потоках» может стать той точкой, от которой будущие историки начнут отсчитывать конец западного господства.