Блинкен заявил, что под визовые ограничения США подпали 910 человек из России и Белоруссии

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что под новые визовые ограничения США подпали 910 человек, в том числе из Вооружённых сил России и ВС Белоруссии. Также санкционный пакет распространяется на 109 депутатов Госдумы и 169 членов Совета Федерации, заявил он.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. Также Соединённые Штаты ввели санкции в отношении компаний из Китая, Белоруссии и Армении, обвинив их в нарушении мер экспортного контроля против России.