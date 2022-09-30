NBC: США введут очередные антироссийские санкции за присоединение к России новых субъектов
- РИА Новости
«Администрация Джо Байдена, как ожидается, сегодня утром даст ответ на попытку России присоединить части восточной Украины, объявив о «новых экономических издержках», что подразумевает санкции», — приводит сообщение американского телеканала РИА Новости.
30 сентября в Москве были подписаны договоры о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.