Трасс пригрозила России новыми санкциями из-за референдумов
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«Мы не колеблясь предпримем дальнейшие меры, в их числе введение новых санкций, чтобы парализовать военную машину Владимира Путина», — заявила она в Twitter.
Трасс также отметила, что Лондон никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе России.
Ранее Великобритания внесла в санкционный список 33 лица, связанных с проведением референдумов.
Всего в документ внесено 92 новых пункта.