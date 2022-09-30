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Трасс пригрозила России новыми санкциями из-за референдумов

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс анонсировала новые антироссийские санкции из-за референдумов о присоединении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к России.
Трасс пригрозила России новыми санкциями из-за референдумов
  • Gettyimages.ru

«Мы не колеблясь предпримем дальнейшие меры, в их числе введение новых санкций, чтобы парализовать военную машину Владимира Путина», — заявила она в Twitter.

Трасс также отметила, что Лондон никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе России.

Ранее Великобритания внесла в санкционный список 33 лица, связанных с проведением референдумов.

Всего в документ внесено 92 новых пункта.

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