Трасс пригрозила России новыми санкциями из-за референдумов

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс анонсировала новые антироссийские санкции из-за референдумов о присоединении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к России.

«Мы не колеблясь предпримем дальнейшие меры, в их числе введение новых санкций, чтобы парализовать военную машину Владимира Путина», — заявила она в Twitter.

Трасс также отметила, что Лондон никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе России.

Ранее Великобритания внесла в санкционный список 33 лица, связанных с проведением референдумов.

Всего в документ внесено 92 новых пункта.