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Генерал Хекер рассказал, что США в начале СВО предупреждали Киев о ракетных ударах

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Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что военные Соединённых Штатов в начале российской спецоперации на Украине заранее уведомляли украинскую сторону о приближении российских крылатых ракет.
Генерал Хекер рассказал, что США в начале СВО предупреждали Киев о ракетных ударах
  • РИА Новости

Как пишет Defense News, об этом Хекер рассказал журналистам.

Отмечается, что после предупреждений США в регионах Украины раздавались сигналы тревоги.

Также он заявил, что позже США «смогли предоставлять более качественные данные» Киеву.

В том числе Хекер рассказал, что США передавали Киеву развединформацию о местонахождении российской военной техники.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты фактически стали стороной конфликта на Украине.

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