Генерал Хекер рассказал, что США в начале СВО предупреждали Киев о ракетных ударах
- РИА Новости
Как пишет Defense News, об этом Хекер рассказал журналистам.
Отмечается, что после предупреждений США в регионах Украины раздавались сигналы тревоги.
Также он заявил, что позже США «смогли предоставлять более качественные данные» Киеву.
В том числе Хекер рассказал, что США передавали Киеву развединформацию о местонахождении российской военной техники.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты фактически стали стороной конфликта на Украине.