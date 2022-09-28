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Сенатор Грэм заявил, что «применение Россией ядерного оружия» будет атакой на НАТО

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Сенатор-демократ от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия на Украине, данное действие следует расценивать как атаку на НАТО.
Сенатор Грэм заявил, что «применение Россией ядерного оружия» будет атакой на НАТО
  • AP
  • © Meg Kinnard

Как сообщает РИА Новости, Грэм сказал об этом на заседании юридического комитета конгресса США.

По его словам, если Россия использует ядерное оружие на Украине, это следует расценивать как «нападение на НАТО в целом».

Он отметил, что при таком развитии событий радиация затронет всю Европу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США манипулируют темой ядерной угрозы в своих интересах.

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