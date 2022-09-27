Еврокомиссия: у граждан России сейчас нет особых условий запроса статуса беженца в ЕС

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что на фоне частичной мобилизации у граждан России нет особых условий для запроса статуса беженца в Евросоюз.

«Нет каких-либо особых требований к гражданам России, у нас есть прочная законодательная база с правилами, касающимися этих вопросов, в том числе директива по предоставлению убежища», — цитирует представителя ЕК РИА Новости.

Она добавила, что каждый запрос «должен изучаться индивидуально».

22 сентября Хиппер сообщила, что в ЕС обсудят возможность выдачи гуманитарных виз «нуждающимся в убежище».