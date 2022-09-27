военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Еврокомиссия: у граждан России сейчас нет особых условий запроса статуса беженца в ЕС

Короткая ссылка
Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что на фоне частичной мобилизации у граждан России нет особых условий для запроса статуса беженца в Евросоюз.
Еврокомиссия: у граждан России сейчас нет особых условий запроса статуса беженца в ЕС
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

«Нет каких-либо особых требований к гражданам России, у нас есть прочная законодательная база с правилами, касающимися этих вопросов, в том числе директива по предоставлению убежища», — цитирует представителя ЕК РИА Новости.

Она добавила, что каждый запрос «должен изучаться индивидуально».

22 сентября Хиппер сообщила, что в ЕС обсудят возможность выдачи гуманитарных виз «нуждающимся в убежище».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить