Французские следователи направятся в Изюм для расследования информации о массовых захоронениях
- AP
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«Следователи французской жандармерии только что прибыли на Украину. Министр Колонна представила их генпрокурору Украины Андрею Костину. С завтрашнего дня они будут размещены в Изюме», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее сообщалось о попытках западных СМИ обвинить Россию в массовых убийствах в городе Изюме Харьковской области. Отмечается, что эти заявления не подкреплены доказательствами, так как официального расследования не проводилось.