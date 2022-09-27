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Французские следователи направятся в Изюм для расследования информации о массовых захоронениях

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Группа французских следователей 28 сентября прибудет в Изюм для расследования сообщений о массовых захоронениях, следует из заявления МИД Франции.
Французские следователи направятся в Изюм для расследования информации о массовых захоронениях
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

«Следователи французской жандармерии только что прибыли на Украину. Министр Колонна представила их генпрокурору Украины Андрею Костину. С завтрашнего дня они будут размещены в Изюме», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось о попытках западных СМИ обвинить Россию в массовых убийствах в городе Изюме Харьковской области. Отмечается, что эти заявления не подкреплены доказательствами, так как официального расследования не проводилось. 

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