МИД Китая назвал прибывшего на Тайвань Помпео политиком с провальной репутацией
- AFP
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Об этом сообщил ТАСС.
«Вы только что упоминали политикана с провальной репутацией, его неловкие антикитайские действия имеют целью достижение личной политической выгоды, но эти замыслы не будут реализованы», — сказал Ван Вэньбинь.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты продолжат поставлять Тайваню оружие.