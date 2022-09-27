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МИД Китая назвал прибывшего на Тайвань Помпео политиком с провальной репутацией

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Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь в ходе брифинга назвал прибывшего на Тайвань бывшего госсекретаря США Майка Помпео «политиканом с провальной репутацией».
МИД Китая назвал прибывшего на Тайвань Помпео политиком с провальной репутацией
  • AFP
  • © Sam Yeh

Об этом сообщил ТАСС.

«Вы только что упоминали политикана с провальной репутацией, его неловкие антикитайские действия имеют целью достижение личной политической выгоды, но эти замыслы не будут реализованы», — сказал Ван Вэньбинь.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты продолжат поставлять Тайваню оружие.

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