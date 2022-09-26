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France TV: во Франции могут отказаться от отопления домов из-за высоких тарифов на газ

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Некоторые французские жилищные товарищества допускают отказ от централизованного отопления домов на фоне возросших цен на газ, сообщает France TV.

В частности, по информации издания, собственники одного из товариществ в Ницце призвали жителей обсудить тему отопления дома предстоящей зимой в связи с новыми ценами на газ, выставленными поставщиком.

Отмечается, что многие решают не покупать газ по обновлённому тарифу, понимая, что это слишком дорого.

«Размер нашего взноса — €7669 за год отопления. Я считаю, что это просто нереально, мы столько заплатить не сможем», — приводит издание слова одного из собственников.

Как подчеркнул собеседник канала, жители Франции надеялись, что правительство решит проблему высоких цен на газ, однако этого не происходит.

Уточняется, что годовой тариф на газ поднялся с €684 тыс. до немногим более €1 млн.

По мнению некоторых жителей, единственным выходом из ситуации является отключение дома от центрального отопления.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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