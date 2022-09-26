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GT: повышение ключевой ставки ФРС США приведёт к глобальному экономическому землетрясению

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Повышение ключевой ставки до 4,5% Федеральной резервной системой США может привести к глобальному экономическому землетрясению. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

«Повышая ставку до 4,5% или даже выше за короткий период, ФРС не только ослабит собственную экономику США и нанесёт ущерб огромному числу американских компаний и домохозяйств», — говорится в тексте.

Такой шаг, подчёркивает автор статьи, также вызовет шоковые волны в других крупнейших мировых экономиках, вызвав «всемирное экономическое землетрясение.

Ранее ФРС США повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3—3,25%.

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