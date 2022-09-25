Посол: Непал рассчитывает стать полноправным членом ШОС

Катманду надеется стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости посол Непала в Москве Милан Радж Туладхар.

«Непал является страной-наблюдателем с 2016 года, теперь мы также стремимся стать полноправным членом этой организации», — заявил Туладхар.

Он выразил надежду, что прогресс по вопросу обретения нового статуса возможен на саммите в Индии в 2023 году.

Ранее генсек ШОС Чжан Мин заявил, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве государства-члена.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Турции является получение членства в ШОС.