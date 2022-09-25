Посол: Непал рассчитывает стать полноправным членом ШОС
- РИА Новости
«Непал является страной-наблюдателем с 2016 года, теперь мы также стремимся стать полноправным членом этой организации», — заявил Туладхар.
Он выразил надежду, что прогресс по вопросу обретения нового статуса возможен на саммите в Индии в 2023 году.
Ранее генсек ШОС Чжан Мин заявил, что Белоруссия подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве государства-члена.
Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Турции является получение членства в ШОС.