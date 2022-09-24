военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Японии 55 тысяч домов остались без воды из-за тайфуна «Талас»

Короткая ссылка
Из-за тайфуна «Талас» в Японии без водоснабжения остались 55 тыс. домов. Об этом сообщил телеканал NHK.
В Японии 55 тысяч домов остались без воды из-за тайфуна «Талас»
  • AP
  • © Eugene Hoshiko

Как указывает РИА Новости, без воды остались жители в городе Сидзуока одноименной префектуры. Там непогода привела к поломке соответствующего оборудования.

Пока специалисты не могут назвать даже примерных сроков восстановления.

Сообщается также о том, что из-за разрушения дорог 700 семей в префектуре оказались отрезаны от снабжения.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб из-за тайфуна на юго-западе Японии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить