В Японии 55 тысяч домов остались без воды из-за тайфуна «Талас»
- AP
- © Eugene Hoshiko
Как указывает РИА Новости, без воды остались жители в городе Сидзуока одноименной префектуры. Там непогода привела к поломке соответствующего оборудования.
Пока специалисты не могут назвать даже примерных сроков восстановления.
Сообщается также о том, что из-за разрушения дорог 700 семей в префектуре оказались отрезаны от снабжения.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб из-за тайфуна на юго-западе Японии.