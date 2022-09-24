В Японии 55 тысяч домов остались без воды из-за тайфуна «Талас»

Из-за тайфуна «Талас» в Японии без водоснабжения остались 55 тыс. домов. Об этом сообщил телеканал NHK.

Как указывает РИА Новости, без воды остались жители в городе Сидзуока одноименной префектуры. Там непогода привела к поломке соответствующего оборудования.

Пока специалисты не могут назвать даже примерных сроков восстановления.

Сообщается также о том, что из-за разрушения дорог 700 семей в префектуре оказались отрезаны от снабжения.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб из-за тайфуна на юго-западе Японии.