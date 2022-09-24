Huffpost: республиканцы сняли клип об «исключительности» США с кадрами из-под Волгограда
Об этом пишет издание Huffpost.
Во время того, как голос за кадром говорит о «богатом наследии американской истории», в видео показывают кадры нефтяной вышки, расположенной под Волгоградом.
Мальчик, который бежит с игрушечным самолётом под выдержки из Декларации независимости о «свободе и стремлении к счастью», сняты в том же месте.
Кроме того, в клипе проиллюстрированы кадры магазина, расположенного в Словакии, а также украинских полей.
Ранее Федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего президента США Джо Байдена в выборах президента США в 2024 году.