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Huffpost: республиканцы сняли клип об «исключительности» США с кадрами из-под Волгограда

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Республиканская партия США сняла предвыборный видеоклип, посвящённый «исключительности Америки», но в нём оказались кадры из России, Украины и Словакии.

Об этом пишет издание Huffpost.

Во время того, как голос за кадром говорит о «богатом наследии американской истории», в видео показывают кадры нефтяной вышки, расположенной под Волгоградом.

Мальчик, который бежит с игрушечным самолётом под выдержки из Декларации независимости о «свободе и стремлении к счастью», сняты в том же месте.

Кроме того, в клипе проиллюстрированы кадры магазина, расположенного в Словакии, а также украинских полей.

Ранее Федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего президента США Джо Байдена в выборах президента США в 2024 году.

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