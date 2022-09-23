Эрдоган сообщил, что освобождённого из плена на Украине Медведчука отправили в Россию
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
«Мы отправили его (Медведчука. — RT) в Россию. Мы решительно продолжаем процесс», — сказал Эрдоган.
22 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил об освобождении из украинского плена Медведчука.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией, общался ли российский лидер Владимир Путин с Медведчуком после состоявшегося обмена пленными.