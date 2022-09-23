Эрдоган сообщил, что освобождённого из плена на Украине Медведчука отправили в Россию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что освобождённого из украинского плена оппозиционного политика Виктора Медведчука отправили в Россию.

Его слова приводит РИА Новости.

«Мы отправили его (Медведчука. — RT) в Россию. Мы решительно продолжаем процесс», — сказал Эрдоган.

22 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил об освобождении из украинского плена Медведчука.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией, общался ли российский лидер Владимир Путин с Медведчуком после состоявшегося обмена пленными.