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Эрдоган сообщил, что освобождённого из плена на Украине Медведчука отправили в Россию

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что освобождённого из украинского плена оппозиционного политика Виктора Медведчука отправили в Россию. 
Эрдоган сообщил, что освобождённого из плена на Украине Медведчука отправили в Россию
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости

«Мы отправили его (Медведчука. — RT) в Россию. Мы решительно продолжаем процесс», — сказал Эрдоган.

22 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил об освобождении из украинского плена Медведчука.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией, общался ли российский лидер Владимир Путин с Медведчуком после состоявшегося обмена пленными.

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