Пентагон: США пока не определились, поставлять ли Украине БПЛА MQ-1C Gray Eagle

США пока не определились, возможна ли отправка Украине беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle, которые запрашивал Киев.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

«Мы знаем, что украинцы просили Gray Eagle, заинтересованы в Gray Eagle. Никаких решений относительно этого принято не было», — цитирует его ТАСС.

В Пентагоне в связи с этим рассматривают вопросы, касающиеся «защиты технологий» и «выживаемости [аппаратов] в зоне боевых действий на Украине», отметил он.

В конце апреля газета Politico сообщила, что Министерство обороны Украины попросило Соединённые Штаты о предоставлении ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle, тогда как в США есть строгие нормы касательно поставок ударных БПЛА.

Как уточнялось, данные нормы помешали поставке Gray Eagle партнёрам США — Индонезии и Катару.