Посол России Галузин: заявления Японии по поводу ситуации на ЗАЭС вызывают недоумение
- РИА Новости
«Антироссийские рассуждения в Японии в связи с непростой ситуацией на Запорожской АЭС, которая продолжает подвергаться массированным обстрелам со стороны Украины, вызывают недоумение», — цитирует Галузина ТАСС.
Посол также напомнил, что «принципиальная российская позиция состоит в недопустимости ядерной войны».
Ранее американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты настроены защищать Японию в том числе с помощью своего ядерного потенциала.