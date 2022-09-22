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Посол России Галузин: заявления Японии по поводу ситуации на ЗАЭС вызывают недоумение

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Антироссийские заявления Японии по поводу ситуации на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и якобы угрозы применения Россией ядерного оружия вызывают недоумение, заявил российский посол в Токио Михаил Галузин.
Посол России Галузин: заявления Японии по поводу ситуации на ЗАЭС вызывают недоумение
  • РИА Новости

«Антироссийские рассуждения в Японии в связи с непростой ситуацией на Запорожской АЭС, которая продолжает подвергаться массированным обстрелам со стороны Украины, вызывают недоумение», — цитирует Галузина ТАСС.

Посол также напомнил, что «принципиальная российская позиция состоит в недопустимости ядерной войны».

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что Соединённые Штаты настроены защищать Японию в том числе с помощью своего ядерного потенциала.

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