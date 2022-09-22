РИА Новости: ЕС может отменить право вето при принятии решений по России
«Министры ЕС, скорее всего, обсудят... в ближайшие недели возможность отмены права вето для стран-членов при принятии решений о пакетах санкций в отношении России», — говорится в сообщении.
Также по данным источника, Евросоюз расширит санкционные списки в рамках восьмого пакета санкций.
Источник отметил, что новый пакет ограничительных мер могут представить 28 сентября.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД ЕС в Нью-Йорке обсудили создание миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Украине.