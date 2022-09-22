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Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт: стратегию Путина понять трудно

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На данный момент понять стратегию президента России Владимира Путина трудно, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

«Но мы всегда должны следить за реакцией Путина, за реакцией России, и, конечно, мы будем следить за тем, будут ли выполнены угрозы. Сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию, но нас это не останавливает», — приводит РИА Новости слова Ламбрехт в эфире телеканала ZDF.

На вопрос о вероятности ядерного удара глава минобороны заявила, что расценивает подобные заявления в качестве попыток запугивания.

Ранее Ламбрехт заявила, что Германия не желает отправлять на Украину свои танки, пока этот вопрос не будет согласован с партнёрами.

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