Глава российского МИД Сергей Лавров выразил уверенность в способности России выдержать любое санкционное давление.

Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу Newsweek.

«Намерены использовать все имеющиеся возможности и инструменты для защиты своих интересов. У меня нет сомнений, что Россия выдержит любое санкционное давление», — заявил Лавров.

Вместе с этим он добавил, что российская сторона продолжит адаптироваться к новым внешнеторговым и финансовым реалиям, активизировать импортозамещение.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении стран альянса вводить новые санкции против России.