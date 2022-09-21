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Лавров выразил уверенность в способности России выдержать любое санкционное давление

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Глава российского МИД Сергей Лавров выразил уверенность в способности России выдержать любое санкционное давление.
Лавров выразил уверенность в способности России выдержать любое санкционное давление
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Соответствующее заявление он сделал в интервью журналу Newsweek.

«Намерены использовать все имеющиеся возможности и инструменты для защиты своих интересов. У меня нет сомнений, что Россия выдержит любое санкционное давление», — заявил Лавров.

Вместе с этим он добавил, что российская сторона продолжит адаптироваться к новым внешнеторговым и финансовым реалиям, активизировать импортозамещение.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о намерении стран альянса вводить новые санкции против России.

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