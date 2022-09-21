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ZDF: депутаты партии «Альтернатива для Германии» отказались от поездки в Донбасс

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Группа региональных депутатов партии «Альтернатива для Германии» отменили запланированную ранее поездку в Донбасс. Об этом сообщает телеканал ZDF со ссылкой на слова депутата Кристиана Блекса.

«Поскольку я — единственный депутат, у которого сейчас есть доступ в интернет, я хотел бы сообщить вам о совместном решении нас троих не ехать в Донбасс», — заявил Блекс, его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что решение группы депутатов посетить Донбасс вызвало критику со стороны руководства «АдГ».

10 сентября глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с визитом в Киев во второй раз с момента начала спецоперации на Украине.

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