Макрон: сейчас на планете идёт 55 гражданских войн

На планете идёт более полусотни гражданских войн, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в рамках выступления на сессии Генассамблеи ООН.

«Сейчас на планете идёт 55 гражданских войн. 100 млн человек находятся в положении перемещённых лиц. 345 млн человек переживают острый голод, в том числе 153 млн детей», — цитирует его ТАСС.

По словам французского лидера, мировое сообщество ответственно за оказание помощи наиболее уязвимым государствам в том, чтобы справиться со всеми этими вызовами.

«Военный конфликт на Украине имеет драматические последствия в сферах энергетики, продовольствия, экономики... Он более далёк для многих из вас, но все мы столкнёмся с прямыми последствиями этого конфликта, поэтому каждый должен внести свой вклад, чтобы добиться его завершения», — добавил он.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что ухудшение отношений Запада с Россией и Китаем может привести к конфликту мирового уровня.