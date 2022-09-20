Эрдоган призвал найти дипломатическое решение конфликта вокруг Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым найти разумное и справедливое дипломатическое решение конфликта вокруг Украины.

«Важно сообща найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение, которое позволит РФ и Украине достойно выйти из кризиса», — приводит РИА Новости его слова во время выступления на Генассамблее ООН.

Ранее Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также турецкий президент заявил, что российский лидер Владимир Путин намерен как можно скорее разрешить кризис на Украине.