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Эрдоган призвал найти дипломатическое решение конфликта вокруг Украины

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым найти разумное и справедливое дипломатическое решение конфликта вокруг Украины.
Эрдоган призвал найти дипломатическое решение конфликта вокруг Украины
  • AP
  • © Seth Wenig

«Важно сообща найти разумное, справедливое и жизнеспособное дипломатическое решение, которое позволит РФ и Украине достойно выйти из кризиса», — приводит РИА Новости его слова во время выступления на Генассамблее ООН.

Ранее Эрдоган провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также турецкий президент заявил, что российский лидер Владимир Путин намерен как можно скорее разрешить кризис на Украине.

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