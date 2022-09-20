Шольц заявил о своём раздражении из-за намерения Турции стать членом ШОС
- AFP
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Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Мы считаем, что это не та организация, которая каким-то образом вносит очень важный вклад в установление хороших отношений в мире... Вот почему меня очень раздражают движение (в этом направлении. — RT) и обсуждения», — цитирует его ТАСС.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Турции является получение членства в ШОС.
Он также отметил, что Анкара не будет отчитываться перед ЕС по вопросу участия в саммите ШОС в Самарканде.