Шольц заявил о своём раздражении из-за намерения Турции стать членом ШОС

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о своём раздражении из-за намерения Турции стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Мы считаем, что это не та организация, которая каким-то образом вносит очень важный вклад в установление хороших отношений в мире... Вот почему меня очень раздражают движение (в этом направлении. — RT) и обсуждения», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Турции является получение членства в ШОС.

Он также отметил, что Анкара не будет отчитываться перед ЕС по вопросу участия в саммите ШОС в Самарканде.