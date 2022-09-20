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Посол Хакимов: для вступления в ШОС Турция должна не состоять в НАТО

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Для членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Турция должна не состоять в Североатлантическом альянсе. Об этом заявил спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД России Бахтиер Хакимов.
Посол Хакимов: для вступления в ШОС Турция должна не состоять в НАТО
  • РИА Новости
  • © Болат Шайхинов

«У нас есть положения о приёме новых членов, которые предусматривают ряд критериев, среди которых... неучастие в деятельности и блоках, враждебных или направленных против членов ШОС», — приводит его слова РИА Новости.

Хакимов пояснил, что Турция является членом НАТО, которое «объявило Россию не просто противником, а врагом номер один».

Он также отметил, что Шанхайская организация сотрудничества рассмотрит заявку Турции на членство в объединении, как только она поступит.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Турции является получение членства в ШОС.

Он также отметил, что Анкара не будет отчитываться перед ЕС по вопросу участия в саммите ШОС в Самарканде.

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