Посол Хакимов: для вступления в ШОС Турция должна не состоять в НАТО
- РИА Новости
- © Болат Шайхинов
«У нас есть положения о приёме новых членов, которые предусматривают ряд критериев, среди которых... неучастие в деятельности и блоках, враждебных или направленных против членов ШОС», — приводит его слова РИА Новости.
Хакимов пояснил, что Турция является членом НАТО, которое «объявило Россию не просто противником, а врагом номер один».
Он также отметил, что Шанхайская организация сотрудничества рассмотрит заявку Турции на членство в объединении, как только она поступит.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью Турции является получение членства в ШОС.
Он также отметил, что Анкара не будет отчитываться перед ЕС по вопросу участия в саммите ШОС в Самарканде.