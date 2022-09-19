военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Смеющийся на похоронах британской королевы Байден попал на видео

Короткая ссылка
Смеющийся на похоронах британской королевы Елизаветы II президент США Джо Байден попал на видео. Журналисты обратили внимание на американского лидера, который прибыл в Вестминстерское аббатство для участия в похоронной церемонии.
Смеющийся на похоронах британской королевы Байден попал на видео
  • AP

На видеозапись, на которой Байден весело беседует с одним из присутствующих, также обратили внимание пользователи социальных сетей.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить