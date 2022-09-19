Смеющийся на похоронах британской королевы Байден попал на видео

Смеющийся на похоронах британской королевы Елизаветы II президент США Джо Байден попал на видео. Журналисты обратили внимание на американского лидера, который прибыл в Вестминстерское аббатство для участия в похоронной церемонии.

AP

На видеозапись, на которой Байден весело беседует с одним из присутствующих, также обратили внимание пользователи социальных сетей. Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.