Патрушев отправится в Китай для российско-китайских консультаций по безопасности

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 19 сентября посетит Китай, там он проведёт российско-китайские консультации по различным аспектам безопасности.

«Николай Патрушев проведёт российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем», — приводит сообщение Совбеза РИА Новости.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин выразил мнение, что Китай и Россия должны усилить координацию в ШОС, БРИКС и других многосторонних механизмах.

Москва и Пекин должны вместе отстаивать интересы развивающихся стран, заявил он на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.