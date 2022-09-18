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Патрушев отправится в Китай для российско-китайских консультаций по безопасности

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 19 сентября посетит Китай, там он проведёт российско-китайские консультации по различным аспектам безопасности.
Патрушев отправится в Китай для российско-китайских консультаций по безопасности
  • РИА Новости

«Николай Патрушев проведёт российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем», — приводит сообщение Совбеза РИА Новости.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин выразил мнение, что Китай и Россия должны усилить координацию в ШОС, БРИКС и других многосторонних механизмах.

Москва и Пекин должны вместе отстаивать интересы развивающихся стран, заявил он на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.

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