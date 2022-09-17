В Вене несколько тысяч человек участвуют в акции протеста против роста цен

Несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста против роста цен в австрийский столице.

Об этом сообщает РИА Новости.

В полиции Вены отказались назвать агентству число участников протестов, сославшись на то, что не планируют озвучивать эти цифры. Ранее федерация профсоюзов Австрии заявила, что ожидает до 10 тыс. человек на демонстрации.

Отмечается, что выступающие со сцены представители профсоюзов и общественных организаций требуют изменения политики правительства на фоне повсеместного роста цен.

На прошлой неделе в Вене тысячи людей уже выходили на улицы протестовать против антироссийских санкций и роста цен на энергию.