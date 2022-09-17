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Эрдоган назвал плодотворной встречу с Путиным

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал плодотворной встречу с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
Эрдоган назвал плодотворной встречу с Путиным
  • Gettyimages.ru

«На полях саммита мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии. В ходе встреч мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он выразил надежду на то, что соответствующие консультации и контакты приведут к «хорошим результатам».

Ранее Путин на встрече с Эрдоганом назвал Турцию надёжным поставщиком российского газа в Европу.

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