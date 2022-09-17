Президент Австрии заявил, что разделяет озабоченность протестующих из-за роста цен
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По всей Австрии 17 сентября проходят массовые акции протеста по инициативе федерации профсоюзов.
«Как федеральный президент я не хожу на демонстрации, но разделяю озабоченность. Безудержная инфляция и её последствия оказывают огромное давление на многих сотрудников», — написал он в Twitter.
По словам австрийского лидера, в Вене планируют работать над соцзащитой от последствий роста цен.
На прошлой неделе в Вене тысячи людей вышли на улицы протестовать против антироссийских санкций и роста цен на энергию.
Они призывали возобновить проект «Северный поток — 2» и открыть «Северный поток», а также отменить односторонние меры против России.