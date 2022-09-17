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Президент Австрии заявил, что разделяет озабоченность протестующих из-за роста цен

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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен поддержал протестующих из-за инфляции и повышения стоимости жизни.
Президент Австрии заявил, что разделяет озабоченность протестующих из-за роста цен
  • Gettyimages.ru

По всей Австрии 17 сентября проходят массовые акции протеста по инициативе федерации профсоюзов.

«Как федеральный президент я не хожу на демонстрации, но разделяю озабоченность. Безудержная инфляция и её последствия оказывают огромное давление на многих сотрудников», — написал он в Twitter.

По словам австрийского лидера, в Вене планируют работать над соцзащитой от последствий роста цен.

На прошлой неделе в Вене тысячи людей вышли на улицы протестовать против антироссийских санкций и роста цен на энергию.

Они призывали возобновить проект «Северный поток — 2» и открыть «Северный поток», а также отменить односторонние меры против России.

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