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Представитель NASA Финч прокомментировал санкции США против структур «Роскосмоса»

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Официальный представитель NASA Джошуа Финч заявил, что санкции и меры экспортного контроля, введённые Соединёнными Штатами в отношении структур российской госкорпорации «Роскосмос», никак не помешают сотрудничеству с Россией по работе Международной космической станции (МКС).

Об этом он рассказал РИА Новости.

Финч отметил, что введённые санкции всё ещё допускают гражданское российско-американское сотрудничество по космической станции.

«Профессиональные отношения между нашими международными партнёрами, астронавтами и космонавтами продолжаются во имя обеспечения безопасности и выполнения миссии всех, кто находится на борту МКС», —  указал он.

15 сентября США ввели новый пакет санкций в отношении России.

Под санкции, в частности, попали входящие в «Роскосмос» «Российские космические системы», НПО Лавочкина и ИСС Решетнёва.

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