военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Талибы осудили решение США перевести часть резервов Афганистана в швейцарский фонд

Короткая ссылка
Правительство «Талибана»* раскритиковало решение США о переводе $3,5 млрд из замороженных активов афганского Центробанка в швейцарский трастовый фонд в обход афганского движения, которое находится у власти.

Заявление об этом опубликовал в соцсетях официальный представитель внешнеполитического ведомства талибов Абдул Кахар Балхи.

Как пишет ТАСС, он назвал решение Вашингтона «неприемлемым и противоречащим международным принципам».

Он также возложил на США ответственность за гуманитарную катастрофу в Афганистане, напомнив, что её причиной стали действия американских войск в течение 20 лет.

Госдепартамент США ранее сообщил, что Соединённые Штаты создают в Женеве фонд, в который переведут $3,5 млрд из замороженных финансовых средств Афганистана. Эти деньги планируется передавать на нужды страны в обход «Талибана», сообщало РИА Новости.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить