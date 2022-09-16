Талибы осудили решение США перевести часть резервов Афганистана в швейцарский фонд
Заявление об этом опубликовал в соцсетях официальный представитель внешнеполитического ведомства талибов Абдул Кахар Балхи.
Как пишет ТАСС, он назвал решение Вашингтона «неприемлемым и противоречащим международным принципам».
Он также возложил на США ответственность за гуманитарную катастрофу в Афганистане, напомнив, что её причиной стали действия американских войск в течение 20 лет.
Госдепартамент США ранее сообщил, что Соединённые Штаты создают в Женеве фонд, в который переведут $3,5 млрд из замороженных финансовых средств Афганистана. Эти деньги планируется передавать на нужды страны в обход «Талибана», сообщало РИА Новости.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.