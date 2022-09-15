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Генсек НАТО Столтенберг: запасы вооружения в альянсе снизились из-за поставок Киеву

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что запасы вооружения в альянсе снизились из-за поставок Киеву.
Генсек НАТО Столтенберг: запасы вооружения в альянсе снизились из-за поставок Киеву
  • AP

«Поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших нынешних запасов. То есть они сейчас снижаются, что означает, что нам нужно восстановить запасы», — заявил Столтенберг в эфире телеканала CNN.

Как пишет РИА Новости, генсек НАТО отметил, что альянс должен работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения и оружия.

Ранее Столтенберг заявил о планах альянса помочь Украине перевооружиться.

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