Генсек НАТО Столтенберг: запасы вооружения в альянсе снизились из-за поставок Киеву

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что запасы вооружения в альянсе снизились из-за поставок Киеву.

«Поддержка, которую мы оказывали Украине, бралась из наших нынешних запасов. То есть они сейчас снижаются, что означает, что нам нужно восстановить запасы», — заявил Столтенберг в эфире телеканала CNN.

Как пишет РИА Новости, генсек НАТО отметил, что альянс должен работать с оборонной промышленностью для ускорения производства снаряжения и оружия.

Ранее Столтенберг заявил о планах альянса помочь Украине перевооружиться.