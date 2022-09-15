Британский генерал Ширрефф: НАТО не готово к худшему сценарию в ситуации с Россией

Британский генерал Ричард Ширрефф высказал мнение, что НАТО не готово к худшему из возможных сценариев развития событий на Украине, а именно к войне с Россией.

Об этом он сказал в интервью изданию Newsweek.

«Готовность к наихудшему сценарию означает мобилизацию резервов. Это означает восстановление утраченного потенциала, выброшенного за годы сокращения затрат на оборону. Это означает подготовку промышленности к производству артиллерийских снарядов, противотанковых средств и зенитных ракет», — отметил он.

Ширрефф выразил опасение, что альянс не сможет действовать, если конфликт выйдет за пределы Украины.