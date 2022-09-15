Захарова заявила о готовности экспортировать до конца года около 30 млн тонн зерновых

Россия всё ещё готова экспортировать до конца 2022 года около 30 млн т зерновых и свыше 20 млн т удобрений, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Вновь подтверждаем готовность поставлять до конца года до 30 млн т зерновых и свыше 20 млн т удобрений», — сказала она.

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко ранее заявил, что вторая часть зерновой сделки, которая касается экспорта российских зерновых и удобрений, по-прежнему сталкивается с трудностями.

По словам президента России Владимира Путина, страна с мая по август поставила на мировой рынок 6,6 млн т зерна.