Захарова заявила о готовности экспортировать до конца года около 30 млн тонн зерновых
«Вновь подтверждаем готовность поставлять до конца года до 30 млн т зерновых и свыше 20 млн т удобрений», — сказала она.
Заместитель главы МИД России Андрей Руденко ранее заявил, что вторая часть зерновой сделки, которая касается экспорта российских зерновых и удобрений, по-прежнему сталкивается с трудностями.
По словам президента России Владимира Путина, страна с мая по август поставила на мировой рынок 6,6 млн т зерна.