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Военный борт с телом Елизаветы II прибыл в Лондон

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Военно-транспортный самолёт Boeing C-17 Globemaster ВВС Великобритании с телом королевы Елизаветы II приземлился в Лондоне.
Военный борт с телом Елизаветы II прибыл в Лондон
  • AFP
  • © Ben Stansall / POOL

Об этом сообщает Sky News.

Кортеж с гробом Елизаветы II направится в Букингемский дворец, где его встретят король Карл III и его супруга королева-консорт Камилла, а также дети и внуки Королевы.

Гроб будет выставлен в одном из залов резиденции монарха, где с Елизаветой II смогут проститься придворные и персонал королевской резиденции.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

На Совете по престолонаследию Карла III официально провозгласили королём Великобритании.

Государственные похороны королевы Елизаветы II состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.

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