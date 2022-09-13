Военный борт с телом Елизаветы II прибыл в Лондон
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Об этом сообщает Sky News.
Кортеж с гробом Елизаветы II направится в Букингемский дворец, где его встретят король Карл III и его супруга королева-консорт Камилла, а также дети и внуки Королевы.
Гроб будет выставлен в одном из залов резиденции монарха, где с Елизаветой II смогут проститься придворные и персонал королевской резиденции.
Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.
На Совете по престолонаследию Карла III официально провозгласили королём Великобритании.
Государственные похороны королевы Елизаветы II состоятся в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.