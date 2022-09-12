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Лавров принял делегацию ХАМАС в Москве

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Глава МИД России Сергей Лавров в Москве принял делегацию ХАМАС во главе с председателем политбюро движения Исмаилом Ханией.
Лавров принял делегацию ХАМАС в Москве
  • РИА Новости

«В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику», — сообщило министерство.

С российской стороны была подчёркнута важность восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП и необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе.

Основу этой базы составляют резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, а также Арабская мирная инициатива, подчеркнул МИД.

Также консультации с делегацией руководства ХАМАС провёл спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

В апреле Лавров и Хания отметили недопустимость перерастания столкновений в масштабную силовую конфронтацию между Израилем и Палестиной.

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