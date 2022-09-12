Лавров принял делегацию ХАМАС в Москве
- РИА Новости
«В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в ближневосточном регионе с упором на палестинскую проблематику», — сообщило министерство.
С российской стороны была подчёркнута важность восстановления палестинского национального единства на политической платформе ООП и необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе.
Основу этой базы составляют резолюции Совета Безопасности и Генассамблеи ООН, а также Арабская мирная инициатива, подчеркнул МИД.
Также консультации с делегацией руководства ХАМАС провёл спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов.
В апреле Лавров и Хания отметили недопустимость перерастания столкновений в масштабную силовую конфронтацию между Израилем и Палестиной.