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В МИД Финляндии отреагировали на требования эстонского политолога закрыть въезд россиянам

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Глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер ответил директору Института внешней политики Эстонии Кристи Райк на её заявление, в котором она раскритиковала Хельсинки за отказ ввести полный запрет на выдачу виз российским гражданам.
В МИД Финляндии отреагировали на требования эстонского политолога закрыть въезд россиянам
  • АГН «Москва»

Райк в своих соцсетях написала, что не понимает такого решения финских властей, а также считает законы страны неубедительными.

В своём сообщении она также напомнила про ограничения, связанные с распространением коронавируса, когда границы между странами были закрыты.

В ответ на это Таннер объяснил, в чём видит разницу между нынешней ситуацией и пандемией коронавируса.

«В условиях пандемии каждый турист действительно может представлять реальную опасность здоровью населения из-за распространения вируса. Отсюда чрезвычайные меры. Другая ситуация, другое законодательство, другие инструменты», — приводит его слова Iltalehti.

В данной ситуации, подчеркнул Таннер, российские граждане не представляют угрозы стране.

Ранее глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян.

Финляндия к этому решению не присоединилась.

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