В МИД Финляндии отреагировали на требования эстонского политолога закрыть въезд россиянам
- АГН «Москва»
Райк в своих соцсетях написала, что не понимает такого решения финских властей, а также считает законы страны неубедительными.
В своём сообщении она также напомнила про ограничения, связанные с распространением коронавируса, когда границы между странами были закрыты.
В ответ на это Таннер объяснил, в чём видит разницу между нынешней ситуацией и пандемией коронавируса.
«В условиях пандемии каждый турист действительно может представлять реальную опасность здоровью населения из-за распространения вируса. Отсюда чрезвычайные меры. Другая ситуация, другое законодательство, другие инструменты», — приводит его слова Iltalehti.
В данной ситуации, подчеркнул Таннер, российские граждане не представляют угрозы стране.
Ранее глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия, Литва и Эстония договорились об ограничении въезда россиян.
Финляндия к этому решению не присоединилась.