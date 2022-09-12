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На Тайване открыли безвизовый въезд для граждан ряда западных стран

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На Тайване с 12 сентября будет действовать безвизовый въезд для граждан ряда стран с учётом прохождения трёхдневного карантина, заявили в Центральном противоэпидемическом командном пункте острова.

Как сообщает ТАСС, нововведение касается граждан США, Великобритании и ЕС, Австралии, Новой Зеландии, а также 14 стран, с которыми Тайбэй поддерживает дипотношения.

Прибыть на Тайвань по безвизу смогут граждане указанных государств, планирующие визит с туристическими, деловыми, научными целями, а также для участия в выставках или для посещения родственников.

Впоследствии им необходимо будет соблюсти трёхдневный карантин и наблюдать за своим здоровьем на протяжении ещё четырёх дней.

В июле 2019 года Министерство иностранных дел Тайваня продлило ещё на год безвизовый режим для граждан России.

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