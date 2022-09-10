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В Сирии зафиксировали вспышку холеры

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Курдская автономная администрация, не признанная Дамаском, заявила о гибели троих человек, заболевших холерой в Ракке и в районе Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает телеканал Rudaw.
В Сирии зафиксировали вспышку холеры
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал, Департамент здравоохранения администрации призвал международные организации оказать помощь региону в борьбе с болезнью.

На курдских территориях зафиксированы как минимум 15 заболевших.

В свою очередь Министерство здравоохранения Сирии сообщило о 15 зафиксированных в провинции Алеппо случаях заболевания холерой.

В июле сообщалось, что тысячи людей были госпитализированы из-за вспышки холеры в Афганистане.

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