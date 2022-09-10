В Сирии зафиксировали вспышку холеры
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал, Департамент здравоохранения администрации призвал международные организации оказать помощь региону в борьбе с болезнью.
На курдских территориях зафиксированы как минимум 15 заболевших.
В свою очередь Министерство здравоохранения Сирии сообщило о 15 зафиксированных в провинции Алеппо случаях заболевания холерой.
В июле сообщалось, что тысячи людей были госпитализированы из-за вспышки холеры в Афганистане.