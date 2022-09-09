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Власти Франции поддержат идею ограничения стоимости российского газа

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Париж поддержит идею Еврокомиссии (ЕК) ввести потолок цен на природный газ из России. Об этом заявила министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше.
Власти Франции поддержат идею ограничения стоимости российского газа
  • Gettyimages.ru

«Мы поддержим установку потолка цены на российский трубопроводный газ, если Еврокомиссия выступит с таким предложением», — приводит РИА Новости её слова после прибытия на внеочередную встречу глав Минэнерго стран ЕС в Брюсселе.

Панье-Рюнаше добавила, что французская сторона поддержит другие предложения ЕК по газу, в частности механизм страхования контрактов по закупке газа, а также действия, ограничивающие финансовые спекуляции на газовом рынке.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе выступил против введения потолка цен на российский газ.

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